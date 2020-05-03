معدل وفيات كورونا في بريطانيا يشهد انخفاضاً حاداً

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد أنها" سجلت خلال اليوم الأخير 315 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في مقابل 621 وفاة يوم أمس".

وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة بذلك 28446 حالة وفاة.



وتشمل هذه الإحصاءات الوفيات في مستشفيات المملكة المتحدة وكذلك في أماكن أخرى مثل دور رعاية المسنين.

وهناك تضارب واضح في الأرقام التي تنشرها السلطات البريطانية، حيث يتجاوز عدد الوفيات جراء كورونا خلال آخر 24 ساعة في مستشفيات إنجلترا وحدها (327 وفاة وفقا لبيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية) حصيلة ضحايا الوباء الرسمية في عموم المملكة المتحدة.