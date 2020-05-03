اخبار العالم

معدل وفيات كورونا في بريطانيا يشهد انخفاضاً حاداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهد معدل الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس المستجد في المستشفيات البريطانية، الأحد، انخفاضاً حاداً بنحو 50% مقارنة مع معدلات يوم أمس.
وذكرت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد أنها" سجلت خلال اليوم الأخير 315 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في مقابل 621 وفاة يوم أمس".

وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة بذلك 28446 حالة وفاة.


وتشمل هذه الإحصاءات الوفيات في مستشفيات المملكة المتحدة وكذلك في أماكن أخرى مثل دور رعاية المسنين.

وهناك تضارب واضح في الأرقام التي تنشرها السلطات البريطانية، حيث يتجاوز عدد الوفيات جراء كورونا خلال آخر 24 ساعة في مستشفيات إنجلترا وحدها (327 وفاة وفقا لبيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية) حصيلة ضحايا الوباء الرسمية في عموم المملكة المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معدل وفيات كورونا في بريطانيا يشهد انخفاضاً حاداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا