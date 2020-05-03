معدل وفيات كورونا في بريطانيا يشهد انخفاضاً حاداً

شهد معدل الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المستشفيات البريطانية، الأحد، انخفاضاً حاداً بنحو 50% مقارنة مع معدلات يوم أمس.
وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة بذلك 28446 حالة وفاة.
وتشمل هذه الإحصاءات الوفيات في مستشفيات المملكة المتحدة وكذلك في أماكن أخرى مثل دور رعاية المسنين.
وهناك تضارب واضح في الأرقام التي تنشرها السلطات البريطانية، حيث يتجاوز عدد الوفيات جراء كورونا خلال آخر 24 ساعة في مستشفيات إنجلترا وحدها (327 وفاة وفقا لبيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية) حصيلة ضحايا الوباء الرسمية في عموم المملكة المتحدة.
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