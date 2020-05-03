2020-05-03 | 18:01
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اعتزل نجم كرة السلة الأميركية، مايكل جوردن، الرياضة منذ سنوات طويلة، لكن شهرته بقيت طاغية ولم تتأثر. ومع ابتعاد نجم "شيكاغو بولز" السابق عن الأضواء، فإن الظفر بمقابلة معه سيكون سبقا صحفيا.
وقال فولك:" عرضت عليه صفقة قبل ثلاث سنوات تقضي بحصوله على 100 مليون دولار، وكل ما عليه القيام به، إلى جانب استخدام اسمه وصورته، الظهور لمدة ساعتين في هذا الحدث، لكنه رفض".
ولم يدل فولك بأي تفاصيل إضافية عن هذه الصفقة وطبيعة الحفل والجهة التي قدمت العرض.
وقال: "لقد كان ناجحا للغاية وكان عرض (100 مليون دولار) فرصة له، تتيح له القيام بكل ما يريده. أنا فعلا معجب به. إنه يختار بعناية كل الأشياء التي يريد المشاركة فيها".
وتصدر جوردن عناوين الصحافة الأميركية الشهر الماضي، بعد عرض فيلم وثائقي عن حياته حمل اسم "الرقصة الأخيرة"، وجذب ملايين المشاهدات على الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر عرضوا 100 مليون دولار على مايكل جوردن مقابل ساعتين.. ورفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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