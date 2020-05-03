البرلمان يطالب الحكومة بـ’’خطة تقشفية‘‘ لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

كتب: ضياء السقا

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، مطالبة بعض النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، تزامنا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية.

كما طالب النواب، خلال حضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، بتحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.

وبحسب بوابة "الأهرام"، طالب النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوار، بتفعيل صندوق للطوارئ وتفنيد أوجه إنفاق الـ100 مليار التي رصدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

من جانبه، شدد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على الحكومة بضرورة وضع خطة تقشفية واضحة بمعدلات تنفيذ تقدم إلي البرلمان لتنظر بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المرتقب 2020/2021.

ولفت الشريف، إلى أهمية تفعيل دور الإنتاج والصناعة الوطنية، مشددا على ضرورة دعم قطاع الأعمال بما ينعكس إيجابيًا علي الإنتاج.

وأشار النائب إلي ظاهرة حرق فوائض الموازنة، حيث تلجأ بعض الجهات التي لم تنته من إنفاق كامل المخصصات المالية لها بحرق المبالغ المتبقية خلال النصف الثاني.

فيما أكد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد، مطالبًا الحكومة ببذل الجهد في تحصيل الديون المستحقة لها لدي الكثير من الجهات والتي تقدر بنحو 285.7 حسبما ورد بالحساب الختامي لموازنة 2019/2018.

وطالب بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بحلول لإنهاء أزمة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، قائلًا : هناك رؤساء لشركات منذ 20 عام، ومجالس إدارات لشركات خاسرة مع ذلك يحصلون على حوافز ومكافآت.