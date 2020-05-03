لحظة قنص عدد من العناصر التكفيرية بشمال سيناء قبل تنفيذ مهمتهم

أعلنت القوات المسلحة مقتل 126 إرهابيا خلال 22 مداهمة و16 عملية نوعية في شمال سيناء، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتضمن الفيديو المنشور على موقع وزارة الدفاع، لقطات حية للاشتباكات مع العناصر التكفيرية والإرهابية، فيما وثق الفيديو لحظة "قنص" لعدد من العناصر الإرهابية والتى كانت تحاول القيام بمهمة ضد قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء.

هذا فيما أكدت القوات المسلحة فى بيان صادر عّن القيادة العامة، أنه استكمال الأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وأكدت القوات المسلحة، أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها(34عربة على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى – 20 على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى ).

واستطاعت القوات المسلحة اكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، فيما تم ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

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ونجحت القوات المسلحة فى القبض على (266) فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.