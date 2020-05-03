الصحة الإماراتية: تسجيل7 وفيات و564 إصابة جديدة بكورونا و99 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ​الإمارات​ "إجراء أكثر من 26 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للشف على فيروس "كورونا" المستجد".

ولفت في بيان، إلى أنّ "تكثيف إجراءات التقصّي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم في الكشف عن 564 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" من جنسيّات مختلفة، وجميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحيّة اللّازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 14,163 حالة".

وأفادت الوزارة بـ"تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، بخاصّة أنّهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 126 حالة". وأعلنت أيضًا "شفاء 99 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2,763 حالة".