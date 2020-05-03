الحكومة الأردنية تؤكد رفع جميع القيود المفروضة على النشاط الإقتصادي

أكدت الحكومة الأردنية، في بيان، أنها "رفعت جميع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في البلاد".
من جهته، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في وقت سابق، إلى أن "الإيجاز الإعلامي الحكومي حول مستجدات كورونا، سيتضمن إعلان أمر الدفاع رقم 10 الذي يتناول تعديل بعض تطبيقات قانون ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعلان جملة قرارات وتوجهات اقتصادية مستقبلية".
وشدد العضايلة على أن "وزير الصناعة والتجارة والتموين سيغلن عن قرارات متعلقة باستئناف العمل لبعض القطاعات والمنشآت".
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