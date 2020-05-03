وزير الصحة التونسي: تخفيف إجراءات الحجر الصحي لتنشيط الحياة الاقتصادية بالبلاد

أشار ​وزير الصحة​ التونسي عبد اللطيف المكي إلى أن "سلطات البلاد ستقوم بتخفيف إجراءات الحجر الصحي يوم غد الاثنين، حيث ستسمح باستعادة الأنشطة الاقتصادية بصفة تدريجية في قطاعات حيوية محددة".

ولفت المكي إلى أن "هذا التخفيف أملته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد، ولم تُملِه ضرورة الترفيه أو تحقيق الكماليات فذلك لم يحن وقته بعد فالوضع الصحي لا يسمح بذلك".

كما شدد على انه "من غير المستبعد العودة إلى الحجر الصحي العام في حال تفشى ​فيروس كورونا​ من جديد، مع بدء رفع القيود على التنقل والعمل تدريجياً".

ووضعت السلطات إجراءات صحية ملزمة لاستئناف العمل في بعض القطاعات، من بينها إلزامية ارتداء الكمامات ومنع الاكتظاظ واعتماد النظافة والتعقيم والتقيد بالتباعد الجسدي ومسافات الأمان.