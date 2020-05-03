وكالة الصحة الكندية تسجل 160 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أشارت وكالة ​الصحة العامة​ في كندا، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" إلى 3606 حالة وفاة، إثر تسجيل 160 حالة وفاة جديدة في البلاد.

ولفتت السلطات إلى أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 57148 حالة".

عبى صعيد آخر، أفادت وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين الكندية مريم منصف، إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري في البلاد بسبب أزمة كورونا، لافتةً إلى أن "بعض المناطق شهدت ارتفاعا في المعدلات بنسبة 20 إلى 30 بالمئة".