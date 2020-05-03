الصحة الجزائرية تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الجزائر​ية تسجيل 179 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 4447 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى إلى 463 حالة.

كما أفادت بأنه تم تسجيل 64 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا في الجزائر.