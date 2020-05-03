وزارة الصحة الكويتية: 5 حالات وفاة و364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

كشف الناطق باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، عن "تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة إلى 4983 حالة".

وذكر أنّه "تمّ تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجّلة حتّى اليوم في البلاد 38 حالة"، موضحًا أنّ "حالات الوفاة الخمس هي لمقيم من الجنسيّة الباكستانيّة يبلغ من العمر 61 عامًا كان يتلقّى الرعاية الطبيّة اللّازمة في العناية المركزة منذ 18 يومًا، والحالة الثانية لمقيم من الجنسيّة الهنديّة يبلغ من العمر 63 عامًا كان يتلقّى الرعاية الطبيّة اللّازمة في العناية المركزة منذ 10 أيام".

ولفت السند إلى أنّ "الحالة الثالثة هي لمقيم بنغلاديشي يبلغ من العمر 46 عامًا، والحالة الرابعة لمقيمة من الجنسيّة الأردنيّة تبلغ من العمر 54 عامًا، أمّا الحالة الخامسة فهي لمقيم هندي يبلغ من العمر 43 عامًا، وكانوا يتلقّون الرعاية الطبيّة اللّازمة في العناية المركّزة".