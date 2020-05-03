حمدان: ليس غريبا على الدولة الألمانية أن تخضع لأوامر أميركا واسرائيل

اعتبر أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ انه "ليس غريبا على ​الدولة​ الألمانية ان تخضع لأوامر ​الادارة الاميركية​ وكيان ​العدو الاسرائيلي​ بقمع النشاطات السلمية التي يقوم بها ​حزب الله​ بين ابناء الجالية اللبنانية والاسلامية في ​ألمانيا​، لأن أغلبية الدول الأوروبية أصبحت خاضعة كليا للهيمنة الأحادية الأميركية وسياساتها الغاشمة الخارجية وهذا ما غيب الدور الفعلي للأوروبيين عن مسرح التأثير في ال​سياسة​ العالمية وأصبحوا شرابة خرج لا قيمة لهم في المسرح الدولي"، مؤكدًا "أننا مع ​المقاومة​ ظالمة او مظلومة واننا واياها بإذن الله لن نخضع في صراعنا ضد العدو الاسرائيلي لأي ضغوط تمارسها الادارة الاميركية مهما كانت التضحيات ملتزمين بمقولة قائدنا جمال عبد الناصر: اذا رأيتم ​الولايات المتحدة الأميركية​ راضية عني فاعلموا انني اسير في الطريق الخطأ".

وتوجه حمدان إلى "المقاومين الذين لا يرون أمامهم الا قباب ​القدس​ وأجراس كنائسها بالقول : انتم اثبتم بدماء شهدائكم المقدسة وتضحيات جرحاكم الشهداء الأحياء انكم الاوفياء والانقياء والأتقياء ​سائرون​ الى تحرير ​فلسطين​ كل فلسطين وقدسها الشريف فمن يعاديكم هو في محور الشر والعمالة والخيانة والنصر آت لا محال يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب".