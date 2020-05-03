حمدان: ليس غريبا على الدولة الألمانية أن تخضع لأوامر أميركا واسرائيل

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان انه "ليس غريبا على الدولة الألمانية ان تخضع لأوامر الادارة الاميركية وكيان العدو الاسرائيلي بقمع النشاطات السلمية التي يقوم بها حزب الله بين ابناء الجالية اللبنانية والاسلامية في ألمانيا، لأن أغلبية الدول الأوروبية أصبحت خاضعة كليا للهيمنة الأحادية الأميركية وسياساتها الغاشمة الخارجية وهذا ما غيب الدور الفعلي للأوروبيين عن مسرح التأثير في السياسة العالمية وأصبحوا شرابة خرج لا قيمة لهم في المسرح الدولي"، مؤكدًا "أننا مع المقاومة ظالمة او مظلومة واننا واياها بإذن الله لن نخضع في صراعنا ضد العدو الاسرائيلي لأي ضغوط تمارسها الادارة الاميركية مهما كانت التضحيات ملتزمين بمقولة قائدنا جمال عبد الناصر: اذا رأيتم الولايات المتحدة الأميركية راضية عني فاعلموا انني اسير في الطريق الخطأ".
وتوجه حمدان إلى "المقاومين الذين لا يرون أمامهم الا قباب القدس وأجراس كنائسها بالقول : انتم اثبتم بدماء شهدائكم المقدسة وتضحيات جرحاكم الشهداء الأحياء انكم الاوفياء والانقياء والأتقياء سائرون الى تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف فمن يعاديكم هو في محور الشر والعمالة والخيانة والنصر آت لا محال يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب".
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