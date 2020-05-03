ذكرت معلومات صحافية أن طفلين سوريين قضيا غرقا في في إحدى البرك الزراعية في قرية حنيدر في منطقة ​وادي خالد​ الحدودية. وعمل عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقل جثتيهما إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طفلان سوريان قضيا غرقا في بركة زراعية في حنيدر في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.