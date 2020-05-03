وزارة الصحة: اصابتان بفيروس كورونا على متن طائرة أبيدجان

أعلنت ​وزارة الصحة​ انه تم التأكد من تسجيل حالتين ايجابيتين ب​فيروس كورونا​ من بين الركاب الـ165 الذين كانوا على متن الرحلة التي أتت الى ​لبنان​ من ​أبيدجان​ أمس.

وفي وقت سابق، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء ​كورونا​ المستجد"، مشيراً الى انه "أُجري حتى اليوم 34506 فحص كورونا، 737 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم 4 إصابات جديدة، و200 حالة تعافت من هذا المرض".

ولفت التقرير الى أن "46% من مجمل ​الإصابات​ المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%"، مبيناً ان "الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.63%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر، وان 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية".