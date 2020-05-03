وزارة الصحة: اصابتان بفيروس كورونا على متن طائرة أبيدجان

أعلنت وزارة الصحة انه تم التأكد من تسجيل حالتين ايجابيتين بفيروس كورونا من بين الركاب الـ165 الذين كانوا على متن الرحلة التي أتت الى لبنان من أبيدجان أمس.
وفي وقت سابق، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد"، مشيراً الى انه "أُجري حتى اليوم 34506 فحص كورونا، 737 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم 4 إصابات جديدة، و200 حالة تعافت من هذا المرض".
ولفت التقرير الى أن "46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%"، مبيناً ان "الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.63%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر، وان 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية".
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