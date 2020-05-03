الخارجية حذرت المواطنيين: هناك من ينتحل صفة سكرتير وزير الخارجية ويقوم بطلب مساعدات

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين المواطنين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين من أن هناك من ينتحل صفة سكرتير وزير الخارجية والمغتربين أو من مكتبه وأحيانا وزير الخارجية نفسه ويقوم بطلب مساعدات عينية او نقدية.
وفي بيان لها أوضحت الوزارة أنها ليست بصدد جمع مساعدات من أي نوع كان، وأن كل من يتصل بهم لهذه الغاية فهو يقع تحت جرم الاحتيال وانتحال صفة، داعية "المواطنين الذين وقعوا ضحية هؤلاء إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالسرعة الممكنة".
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