بيروت الحكومي: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 141

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​، عدم تسجيل أي إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، من بين 157 فحصا مخبريا أجراه، وأنه استقبل 9 ​حالات​ مشتبها بإصابتها نقلت من ​مستشفيات​ أخرى. كما أعلن تماثل 5 حالات للشفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 141 حالة، إضافة إلى إخراج حالة واحدة مصابة بالفيروس من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​.

وفي التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، لفت إلى أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا، والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، 6 إصابات، موضحاً أنه تم استقبال 9 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفبات أخرى.

وأشار إلى أن 5 حالات تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عواض المرض، في حين بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه، 141 حالة شفاء.

وأعلن أنه تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكل التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لافتاً إلى أن جميع المصابين بفيروس ​الكورونا​ يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.