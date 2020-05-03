"التقينا ثانية واحدة".. قاتل بن لادن يكشف تفاصيل العملية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أسامة بن لادن

والسبت، وبعد 9 سنوات، نشر موقع "فوكس نيوز" أجزاء شهادة الجندي الأميركي روب أونيل، الذي نفذ برصاص سلاحه عملية قتل المطلوب الأول على لائحة الإرهابيين الأميركية في ذلك الوقت.

وكشف أونيل، في مقابلة حصرية بوثائقي "الرجل الذي قتل بن لادن" تفاصيل مثيرة للعملية التي تابعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأقطاب إدارته، لحظة بلحظة.

من ابن ملياردير سعودي إلى تنظيم القاعدة.. أسامة بن لادن في سطور

مقدم بواسطة: دار الأخبار



في شهادته، قال أونيل إنه تلقى تدريبا استمر عدة أسابيع لتنفيذ المهمة، وقد استغرقت رحلة فريقه بالطائرة نحو 82 دقيقة حتى الوصول إلى منزل بن لادن، حيث كان لا يشغل باله وقتها سوى التفكير في إتمام المهمة بنجاح، وتصفية الرجل المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

وقال أونيل إنه كان يظن أن مهمته قد تكون "ذات اتجاه واحد"، أي أنه ربما لن يعود منها نظرا لخطورتها، ولكن الأمر كان " يستحق" بالنسبة له ولزملائه، على حد تعبيره.

وتابع أونيل: "حين فتحت أبواب الطائرة تأكدت أن هذا ليس موقع تدريب في جبال الولايات المتحدة. وليست صحراء. إنها أضواء. إنها مدينة".

وكشفت أجزاء الوثائقي التي أتاحها موقع "فوكس نيوز" كيف تسلل فريق العملية إلى داخل المجمع الذي سكنه بن لادن، حيث تم اقتحام المنزل والتوجه في النهاية إلى غرفة نوم مؤسس تنظيم القاعدة في الدور العلوي".

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ويتذكر أونيل بتفصيل أكثر هذه اللحظات: "صعدنا جميعًا الدرج إلى داخل الغرفة.. لم نر "الرجل الكبير" حتى الآن" هل غادر.. أم كان هناك؟

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ووفقا لرواية الجندي الأميركي فقد كان هناك ستارا تمت إزاحته ليجد خلفه عددا من السيدات، هن بنات بن لادن وإحدى زوجاته، وقد تصور وزملاؤه أنهن ربما يحملن أحزمة ناسفة، إلا أن أحد عناصر الفريق أبعدهن "مخاطرا بحياته"، إذ كان يمكن أن يتلقى رصاصة من بن لادن الذي كان موجودا في المكان.

وحين عثر أونيل أخيرا على بن لادن فقد تبين ما يبدو أنه لم يكن مسلحا، إذ قال أونيل: "وضعت يدي عليه، ودفعته إلى الردهة، كانت ذراعه على كتف إحدى زوجاته (..) ثم حدقت في الوجه الذي رأيته آلاف المرات".

وحين سأل المذيع الجندي الأميركي في الوثائقي "هل قلت له شيئا (قبل إطلاق النار)"؟ أجاب أونيل باختصار "لا.. لقد التقينا لثانية واحدة.. كان هذا كل شيء".

يشار إلى أن انطلاقة فريق القتل الأميركي تمت من أفغانستان، وقد أسفرت أيضا عن مقتل 4 رفاق آخرين لبن لادن بينهم إحدى زوجاته.