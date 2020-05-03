شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: هناك دليل قوى على نشأة كورونا بمختبر صيني والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن هناك دليلا قويا على أن فيروس كورونا نشأ في مختبر بمدينة ووهان الصينية، واتهم الحكومة في بكين بالتستر على ما حدث.
وأضاف بومبيو في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي) نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد مقتطفات منها: "هناك دليل قوى على مصدر منشأه (الفيروس).
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