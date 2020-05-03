شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا لأكثر من 43 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم، أن عدد الوفيات قد بلغ 1764 حالة وفاة، و 14872 حالة تعافي.
وتتصدر جنوب أفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، وذلك بتسجيلها 6336 إصابة، بينها 2549 حالة تعافي، و 123 حالة وفاة، وتأتي مصر في المركز الثاني، حيث سُجلت بها 6193 حالة إصابة، بينها 1522 حالة تعافي، و 415 حالة وفاة.
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