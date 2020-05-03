شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 364 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت اليوم 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد إجمالي عدد الإصابات إلى 4983 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 38 حالة، مبينًا أن الوفيات الخمس هي لمقيمين من الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية والأردنية ، وحالتين لمقيمين يحملان الجنسية الهندية.

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