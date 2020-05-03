شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يقتل 126 مسلحًا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت القوات المصرية 22 مداهمة و16 عملية نوعية أسفر ت عن مقتل 126 مسلحًا، لافتة النظر إلى تدمير القوات الجوية 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر المسلحة، وتدمير 116 عربة دفع رباعى.
ونجحت القوات في اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف الجيش والشرطة بمناطق العمليات وتدمير 8 فتحات أنفاق، وضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية، والقبض على 266 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.
وأكد البيان الذي أصدره المتحدث باسم الجيش المصري استمرار الجهود فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان.
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