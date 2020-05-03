أول صور لرئيس إريتريا في إثيوبيا تبدد شائعة وفاته

اجتمعت رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي، ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، الأحد، بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي وصل أديس أبابا، في زيارة رسمية تستمر يومين.

ويمثل اللقاء أول ظهور علني للرئيس الإريتري بعد شائعة وفاته.



وقال أبي أحمد إنه "سعيد جدا بقدوم الرئيس الإريتري إلي إثيوبيا"، مشيرا إلى أنه سيتم بحث القضايا الثنائية والإقليمية وكذالك تداعيات جائحة كورونا.

بدوره، قال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل إن أفورقي غادر إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من المقرر أن تناقش العلاقات الثنائية والتصدي لجائحة كورونا، فضلا عن غزو الجراد وقضايا إقليمية أخرى.

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وتعد الزيارة هي الخامسة بعد إنهاء البلدين خلافاتهما في يوليو/تموز 2018، وتوقيعهما اتفاق مصالحة تاريخي أنهى نزاعا طال لأكثر من عقدين من الزمن.

والزيارة هي أول ظهور للرئيس الإريتري له عقب شائعة وفاته، التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام منذ نحو أسبوعين.





وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار أفورقي أديس أبابا، إذ كانت أول زيارة في 14 يوليو/تموز 2018، وافتتح خلالها سفارة بلاده لدى أديس أبابا، والتي جاءت بعد انقطاع العلاقات بين البلدين عقب اندلاع الحرب بينهما عام 1998.