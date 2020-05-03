بيلاروسيا تعتزم إحياء ذكرى الحرب العالمية رغم كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم بيلاروسيا تنظيم عرض عسكري لإحياء الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا في 9 مايو/أيار على الرغم من تفشي جائحة كورونا.

وقال الرئيس الكسندر لوكاشينكو: "لا يمكن أن نلغي العرض"، بحسب وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.

وأضاف: "لقد فكرت في هذا الأمر لفترة طويلة، القرار عاطفي وأيديولوجي"، مؤكدا أن الناس لقوا حتفهم من الفيروسات وغيرها من الأمراض أثناء الحرب.

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وتابع: "لقد ماتوا من أجلنا، مهما كان يبدو هذا سيئا"، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على حضور العرض.

وتعرض لوكاشينكو لانتقادات شديدة في الداخل والخارج بسبب عدم فرض إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا. وكان قد وصف المخاوف من كورونا في وقت سابق بأنها نوع من "الهوس".

ولا تزال بيلاروس تنظم مباريات كرة القدم بحضور أعداد كبيرة من الجمهور، على الرغم من تسجيلها 16700 إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 99 حالة وفاة.