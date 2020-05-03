"الدستوري الحر" يتهم "النهضة" بالتخطيط لفوضى بتونس

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، حركة النهضة بالتحضير لمخطط خطير يقوم على إشاعة الفوضى والعنف والفتنة في البلاد، وإيهام الرأي العام بتورط حزبها في ذلك.

وكشفت موسى، في بيان مصور نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، عن أن "الجهة التي تحرّك هذه الدعوات هي حركة النهضة عبر بيادقها وعصاباتها، في خطة تستهدف نشر الفوضى والفتنة في البلاد وتحجيم دور الحزب الدستوري الحر"، لافتة إلى أن هذا السيناريو أصبح مكشوفا ولن يقنع التونسيين مرة أخرى.



البيان جاء بعد انتشار حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو التونسيين للتظاهر لحل البرلمان وتغيير النظام الحالي، زعم مروجوها أنهم من أنصار الحزب الدستوري الحر.

وقالت موسى في بيانها: "نحن لا ننساق وراء دعوات مجهولة المصدر؛ لأننا لسنا دعاة عنف أو دعاة فوضى، وعندما نقرر الخروج في مظاهرات أو الدخول في اعتصامات لا نختبئ وراء صفحات فيسبوك، بل نخرج إلى العلن وبصفة قانونية".

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وأشارت إلى أن راشد الغنوشي محرج اليوم مع تركيا وقطر بعد فشل تمرير الاتفاقيتين "الاستعماريتين" في البرلمان، رغم الاتصالات الثنائية والجانبية التي تمت بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشددت على أن حزبها لن يركع أو يتراجع وسيكون شوكة في حلق كل من يحاول تمرير مشاريع قوانين تمس من السيادة الوطنية أو محاولات للاصطفاف وراء المحاور.

وتابعت: "سنواصل العمل ونخرج الإخوان من الحكم بقوة الصندوق وبقوّة القانون وبقوة الحجة عبر الاتصال المباشر بالناس من أجل إنارة الرأي العام وكشف الحقيقة، وليس باستخدام المخططات القذرة ومنطق الترغيب والترهيب".



وتعرف موسى منذ أعوام بمواقفها المعارضة لحركة النهضة؛ إذ تحملها مسؤولية ما حل بتونس من أزمات منذ 2011 وتتهمها علانية بدعم الإرهاب.