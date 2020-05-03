ارتفاع إصابات كورونا في روسيا وإسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا، الأحد، أعلى ارتفاع يومي في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 10633 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 134686، وفقا للبيانات الرسمية.



ومع ذلك تباطأ معدل الوفيات في الأيام الماضية، ولا يزال أقل بكثير من الناحية النسبية من بلدان أخرى.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 1280 بعد وفاة 58 شخصا في الساعات الـ24 الماضية.

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فيما أشارت بيانات وزارة الصحة الإسبانية إلى تسجيل 164 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264، الأحد، ويمثل ذلك أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 مارس/آذار.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 217466 حالة، الأحد، مقابل 216582 السبت.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 793 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.

وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.