- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يرحبان بدعوة الصلاة من أجل الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية، الخميس 14 مايو/أيار الجاري.
وقال شيخ الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية".
وأضاف: "أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة".
من جانبه قال البابا فرنسيس: "بما أن الصلاة هي قيمة عالمية فأرحب بدعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحيا يوم 14 مايو/أيار في يوم بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا".
وأضاف: "فلتتذكروا أنه في 14 مايو/أيار سوف يتحد معا جميع المؤمنين من ذوي ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية".
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يرحبان بدعوة الصلاة من أجل الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.