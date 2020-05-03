شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة ويستهدف صيادي غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس.

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وقالت مصادر فلسطينية محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل من بلدة عزون شرق قلقيلية وسبعة شبان بينهم أسير محرر من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

من جهتها فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.