شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 8 وفيات و1552 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 27011.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 184 حالة.

وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 4134، بعد تسجيل 369 حالة شفاء جديدة.

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