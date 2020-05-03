في ذكرى العاشر من رمضان.. القوات المسلحة تدك حصون الإرهابيين.. والمتحدث العسكري ينشر فيديو مداهمات الجيش لأوكار التكفيريين

كتب: ضياء السقا

نشر العقيد أركان حرب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو، لأبطال الجيش والشرطة، أثناء ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للتكفيريين.

وتأتي مداهمات القوات المسلحة لأوكار الإرهابيين، بعد أيام قليلة من حادث بئر العبد الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد 10 عناصر من الجيش.

وتزامن إعلان القوات المسلحة نتائج الحملة، مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان، التي توافق اليوم الأحد 3 مايو.

وأسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية:

-تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

Advertisements

-كما قامت القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها(34عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى).

-استطاعت القوات المسلحة إكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، فيما تم ضبط وتدمير عدد (56) سيارة ، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

-نحجت القوات المسلحة فى القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم .

-نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.