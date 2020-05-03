وزير المالية يوضح حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار بعد فرض رسوم جديدة.. ويؤكد: كورونا أثر على الإيرادات وننحاز للمواطن

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.

وقال معيط، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشا على سبيل المثال، قائلا: "ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرش عن كل لتر للخزانة العامة". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

قال وزير المالية، إنّ الدولة تنحاز للمواطن أولا، بدليل تخصيص 100 مليار جنيه للمعاشات والمرتبات في موازنة 2020.

وأضاف معيط، خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، أنّه لولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي، "كنّا لا قدر الله نعيش وضع مختلف". حسبما نشر موقع "الوطن".

وأوضح وزير المالية، أنّ مشروع القانون لم يدرس على عجالة، وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، لافتا إلى أنّ القانون يتم دراسته منذ يونيو 2018، وبحثه عدة مرات، ومراجعته والعرض واستطلاع آراء الجهات كافة بما يحقق مصالح الدولة.

وتابع معيط: "نحن في وضع لا نعرف مداه في ظل أزمة فيروس كورونا، ولا شك أنّ الإيرادات تتأثر سلبيا، وهناك أنشطة كثيرة متأثرة سلبا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء".

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وأكد وزير المالية، أنّ الحكومة تسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم والعجز وارتفاع الأسعار، من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة، متابعا: "نشجع صناعة البلد والمنتج المصري المحلي، لأنه بيشغل عمالة مصرية".

وأضاف أن هناك تخفيض حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين، قائلا: "ونحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة"، وتابع أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة وأن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

قال وزير المالية، إن الدولة تنحاز للمواطن أولا، وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي، وتأمين مستقبل المواطن، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف، أن الدولة تنحاز للمواطن ودليل ذلك ما خصص للمعاشات والمرتبات في موازنة 2020 بمبلغ 100 مليار جنيه، وقال وزير المالية إن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى.

وتابع معيط: "التحيز للمواطن واضح، وهو تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة، ولولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي كنّا لا قدر الله نعيش وضع مختلف".