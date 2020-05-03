جريحان في اشكال وقع في منطقة ابي سمراء بطرابلس وتخلله اطلاق نار

سجّل اشكال فرديّ بالقرب من مسجد العطور في ​منطقة أبي سمراء​، تخلله اطلاق من بندقية حربية، وقد أدّى إلى سقوط جريحين تم نقلهما بواسطة ​الجمعية الطبية الاسلامية​ الى المستشفى للعلاج، فيما حضرت قوة من ​الجيش​ والمخابرات الى المكان، والعمل جارٍ على تعقُّب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه

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