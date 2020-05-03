الحاج حسن والمقداد التقيا وفدا عماليا من مؤسسة مياه البقاع: الخطة الاقتصادية قيد النقاش الوطني

أكد رئيس ​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ ​حسين الحاج حسن​ خلال لقاء أجراه التكتل ضم النائب علي المقداد مع بعض مسؤولي وفعاليات المنطقة ومسؤولين من مؤسسة مياه البقاع أن "تكتل نواب بعلبك الهرمل والوزير عباس مرتضى أجروا سلسلة اتصالات ب​وزير المالية​ ​غازي وزني​، على أمل صرف المبالغ المالية لان العمال والموظفين يعيشون ظروف قاهرة وصعبة".

وشدد الحاح حسن على أنه خلال الإتصالات "أصرينا على أولوية تحويل الأموال، واثمرت وعود وزير المال بالصرف"، معربًا عن تقديره للظروف الضاغط، "لكن بنتيجة الاتصالات تم التجاوب وفق الأولوية لدفع المستحقات والإفراج عن الأموال المستحقة عسى أن نخرج من الازمة".

وأمل "أن يخرج لبنان من أزماته، من خلال الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، والتي هي قيد النقاش الوطني، وبالطبع على هذه الخطة ملاحظات، وفيها إيجابيات، ولكن المأمول أن ندخل مسار الخروج من الأزمة الحالية المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية الحادة والمؤثرة على كل واقعنا".

من جهته، وعد النائب على المقداد "بتأمين الأموال بالقريب العاجل وبتأجيل دفع الثلاثين بالمئة من رواتب العمال والمياومين ولجان التشغيل، وهذا لم يعد مطروح في هذه الظروف".