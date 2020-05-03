وصول طائرة إلى مطار بيروت آتية من دبي وعلى متنها 149 لبنانيا

وصلت قبل قليل إلى ​مطار بيروت الدولي​، ​طائرة​ تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​ قادمة من دبي وعلى متنها 149 مواطنا ​لبنان​يا. وكان في استقبالهم الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة​ العامة، وقد خضعوا جميعا للاجراءات والتدابير المتبعة في ​المطار​ من قبل وزارة الصحة والأجهزة المعنية في المطار من ​قوى الأمن الداخلي​ وجهاز الأمن و​الامن العام​. مع الاشارة الى وجود 34 راكبا كانوا قد أجروا فحص PCR في دبي قبل التوجه الى لبنان. إضغط للمزيد

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