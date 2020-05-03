قوى الأمن ععمّمت مذكرة صادرة عن الداخلية حول تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين الكرام مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق ببدء تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة. وفي وقت سابق، اصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مذكرة عدل بموجبها مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية والصناعية، إيذانا ببدء المرحلة الثانية من خطة الحكومة. ت

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