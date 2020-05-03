قوى الأمن عممت أوصاف قاصر مفقودة في عرسال

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، أوصاف القاصر المفقودة: علا خالد عز الدين (مواليد العام 2006، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 02/05/2020 منزل ذويها الكائن في محلة وراء رأس السرج في بلدة عرسال، ولم تعد حتى تاريخه.

أما أوصافها فهي على الشكل التالي: طولها حوالى 140 سنتمترا، معتدلة البنية، سمراء البشرة، عسلية العينين، ترتدي حجابا أبيض وسترة جينز زرقاء فاتحة وبنطال جينز، وهي بكامل قواها العقلية والجسدية، داعية "المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على رقم: 230036/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".