تعرض مواطن للنشل أمام متجره في صور

أفادت معلومات صحافية بأن "المواطن عبد الله صفي ​الدين​ ادعى عن تعرضه لعملية احتيال أمام متجره في صور صباح اليوم، حيث تم نشل مبلغ ألف ​دولار​ من جيبه، وذلك بعد إقدام شخصين على طلب صرف مئة دولار منه ومباغتته بسحب ​المال​ من يده".

وروى صفي الدين ما حصل معه للقوى الأمنية، وقدم شكوى ذكر فيها ان الشخصين المذكورين فرا بعد نشله على متن ​سيارة​ بي أم دبليو بيضاء اللون.