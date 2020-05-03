تعرض مواطن للنشل أمام متجره في صور

أفادت معلومات صحافية بأن "المواطن عبد الله صفي الدين ادعى عن تعرضه لعملية احتيال أمام متجره في صور صباح اليوم، حيث تم نشل مبلغ ألف دولار من جيبه، وذلك بعد إقدام شخصين على طلب صرف مئة دولار منه ومباغتته بسحب المال من يده".
وروى صفي الدين ما حصل معه للقوى الأمنية، وقدم شكوى ذكر فيها ان الشخصين المذكورين فرا بعد نشله على متن سيارة بي أم دبليو بيضاء اللون.
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