بلدية الحدت: إصابة أحد العمال الاجانب بكورونا ونقله الى مستشفى بيروت

أعلن رئيس بلدية الحدت جورج عون، في بيان، الى أنه "افدنا مساء يوم امس السبت الواقع في 2 أيار 2020 عن إصابة أحد العمال الأجانب لدى مؤسسة ضمن نطاقنا البلدي بفيروس كورونا، وعلى الفور نقل المريض الى مستشفى بيروت الحكومي للعلاج، وخضع جميع زملائه العاملين في المؤسسة عينها للفحص المخبري الذي جاء سلبيا لجميعهم، وهم في هذه اللحظة محجورون لمدة 15 يوما وفقا للاجراءات المعتمدة من وزارة الصحة العامة كما انهم سيخضعون لفحص جديد بعد أربعة أيام".
ولفت عون الى ان "ان المؤسسة المعنية خضعت للتعقيم الكامل، وحتى لا تتوقف عن العمل فقد تم استقدام فريق جديد من العمال"، مؤكدا ان "بلدية الحدت تتابع الموضوع بكامل الجدية والالتزام المطلوبين، أكان مع أصحاب المؤسسة المعنية الحريصين كل الحرص على السلامة العامة أو مع وزارة الصحة العامة، وهي تطمئن أهلنا الى أنها باقية الى جانبهم وحتى الانتصار على الفيروس الخبيث".
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