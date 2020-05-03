اوضح رئيس مجلس ادارة شركة "سيرياتيل" رامي مخلوف انه بعد ظهوره قبل ايام طُلب منه ترك شركاته والابتعاد عنها، مشيرا الى انه "انه للمرة الاولى تعتقل الاجهزة الامنية موظفين ومدراء يعملون، لافتا الى ان ما هو مطلوب منه لا يمكن تنفيذه وانه يجب ان لا تستمر هذه الاجراءات، مؤكدا ان "السلطة لم تمنح لكي تستخدم ضد الناس".
واشار الى انه "في الفيديو السابق لم يقل انه لا يريد الدفع بل المعالجة والبحث عن حل او تقسيط الدفعات والمناشدة لوضع حد للتدخلات والمضايقات لان الامور اصبحت مقرفة وتعدي على ملكيات خاصة"، مناشدا "الرئيس السوري بشار الاسد مرة جديدة بان الاجهزة الامنية بدأت تتعدى على حريات الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي مخلوف: ما هو مطلوب مني لا يمكن تنفيذه والسلطة لا يجب ان تستخدم ضد الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.