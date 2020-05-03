رامي مخلوف: ما هو مطلوب مني لا يمكن تنفيذه والسلطة لا يجب ان تستخدم ضد الناس

اوضح رئيس مجلس ادارة شركة "سيرياتيل" ​رامي مخلوف​ انه بعد ظهوره قبل ايام طُلب منه ترك شركاته والابتعاد عنها، مشيرا الى انه "انه للمرة الاولى تعتقل ​الاجهزة الامنية​ موظفين ومدراء يعملون، لافتا الى ان ما هو مطلوب منه لا يمكن تنفيذه وانه يجب ان لا تستمر هذه الاجراءات، مؤكدا ان "​السلطة​ لم تمنح لكي تستخدم ضد الناس".



واشار الى انه "في الفيديو السابق لم يقل انه لا يريد الدفع بل المعالجة والبحث عن حل او تقسيط الدفعات والمناشدة لوضع حد للتدخلات والمضايقات لان الامور اصبحت مقرفة وتعدي على ملكيات خاصة"، مناشدا "​الرئيس السوري​ ​بشار الاسد​ مرة جديدة بان الاجهزة الامنية بدأت تتعدى على حريات الناس".