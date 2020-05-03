اللجنة الصحية الصينية أعلنت تسجيل إصابتين جديدين بفيروس "كورونا"

أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في ​الصين​، أنّ "البلاد سجّلت حالتي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد"، موضحةً أنّ "إحدى الحالتين قادمة من الخارج".

وسجّلت الصين حالة واحدة قادمة من الخارج في اليوم السابق، فيما لم تسجل أي حالات إصابة في الداخل. ولفتت إلى "تسجيل 12 حالة دون أعراض"، انخفاضًا من 20 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

وبذلك يكون قد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة في الصين 82877، ولم تسجّل البلاد أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.