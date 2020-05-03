الصحة السعودية: بدء التجارب السريرية لأربع طرق لعلاج فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​ محمد العبد العالي، بدء التجارب السريرية لأربع طرق لعلاج ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ضمن تحالف عالمي لتسريع الأبحاث.

ولفت العبد العالي إلى أن "الوزارة تعمل حاليًا على دراسة متقدمة في عدة مراكز في 7 مستشفيات منتشرة بالبلاد، لإيجاد علاج لمرض "كوفيد 19"، منوّهًا بأن "نتائج التجارب ستظهر خلال الأسابيع المقبلة".

كما شدد على أن "الدراسات لم تنته بعد للوصول إلى توصيات واضحة حول جدوى عملية نقل بلازما الدم في علاج "كوفيد 19"، منوّهًا بأن "البلاد بدأت في استخدامه بثلاثة مناطق بالوقت الحالي". وأفاد بأن "كافة بروتوكولات العلاج المتعارف عليها في الوقت الحالي لم يثبت نجاحها بشكل مباشر".