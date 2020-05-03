"روش" السويسرية تحصل على موافقة أميركية على اختبار للأجسام المضادة لكورونا

أكد رئيس قسم علم التشخيص في شركة الأدوية السويسرية "روش"، توماس شينيكر، أن الشركة حازت على "موافقة عاجلة من إدارة الغذاء و​الدواء​ الأميركية، على اختبار للأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان شخص ما أصيب ب​فيروس كورونا​ من قبل".

ولفت شينيكر إلى أن "الشركة تهدف إلى زيادة إنتاج الاختبارات بأكثر من الضعف من حوالي 50 مليونًا في الشهر، إلى أكثر من 100 مليون بنهاية العام"، موضحًا أن "الاختبار يعتمد على سحب عينة دم من الوريد، مما يجعله أكثر دقة من الاختبارات التي يتم فيها الحصول على الدم من وخز الإصبع".

ولم تكشف "روش" عن سعر الاختبار لكنها قالت إنه سيكون متساويا في جميع أنحاء ​العالم​.