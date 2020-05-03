بومبيو: أدلة عديدة تشير إلى أن مصدر فيروس كورونا هو مختبر في ووهان

أعرب ​وزير الخارجية​ الاميركي ​مايك بومبيو​ عن اعتقاده بأنّ ​إطلاق النار​ من كوريا الشمالية باتجاه الشطر الجنوبي في المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين كان "عرضيا".

ولفت في لقاء مع شبكة "ايه بي سي" الى انه "جاءت بضع طلقات نارية من الشمال، نعتقد أنّها كانت عرضية. وبالفعل رد الكوريون الجنوبيون. لم تسجّل خسائر بشرية في أي من الجانبين".

وتحدث بومبيو عن "أدلّة هائلة" على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ​ووهان​ الصينية، رافضا التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا.