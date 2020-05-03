الكرملين: من الواضح أنه لا يمكن رفع الاحتياطات من كورونا خلال ليلة واحدة

أفاد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، وكأي شخص آخر، سيضطر لبعض الوقت العيش والعمل في ظل ظروف محدودة بسبب وباء ​فيروس كورونا​".

ولفت بيسكوف، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "من الواضح أنه لا يمكن رفع الاحتياطات خلال ليلة واحدة"، منوّهًا بأنه "سيتعين علينا جميعًا أن نعيش في ظل هذه الإجراءات الاحترازية لفترة من الوقت وخاصة رئيس الدولة بوتين".

وكان الكرملين أكد في وقت سابق، أنه يتخذ إجراءات صارمة لحماية بوتين، وذلك عقب إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا المستجد.