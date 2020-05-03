السلطات البريطانية تؤكد تسجيل 327 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 327 حالة وفاة جديدة في مستشفيات إنكلترا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضخايا الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 21180 شخصًا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أشار في وقت سابق، إلى أنه "سيعد خطة شاملة لإعادة فتح المدارس وعودة الأنشطة الاقتصادية"، منوّهًا بأن "بريطانيا اجتازت مرحلة الذروة في انتشار الفيروس وهو الآن في انحسار".
وأكد جونسون ان "هناك ضرورة لكي لا تخاطر البلد بإمكانية انتشار موجة ثانية من العدوى"، مشددًا على ضرورة "ألا تفعل أي شيء كفيل بأن يؤدي لزيادة نسبة الإصابات".
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