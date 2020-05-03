مسؤول إيراني: سيتم استخدام القوة لإجبار مواطني الأهواز على التزام بيوتهم

أشار مدير جامعة الأهواز للعلوم الطبية بجنوب غرب إيران فرهاد أبول نجاديان، إلى أنه "سيتم اللجوء إلى القوة، لإجبار المواطنين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي في مدينة الأهواز".
وخلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا في الأهواز، لفت نجاديان إلى أن "سكان المدينة لا يراعون الإرشادات الصحية ويقيمون الأعراس ومجالس العزاء، على الرغم من منعها قانونيًا".
كما نوّه بأنه "سيتم اتخاذ قرار بشأن اللجوء إلى القوة في المدينة وكل إقليم خوزستان"، داعيًا مسؤولي المحافظة إلى "تخصيص فرق لمراقبة المواطنين في الأسواق ومدى تطبيقهم للإرشادات الصحية".
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