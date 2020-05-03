أشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن "رئيس الوزراء شينزو آبي، سيتشاور مع الخبراء يوم الاثنين لتمديد حالة الطوارئ العامة حتى 31 أيار الحالي".
ولفتت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، إلى أن "الحكومة ستناقش أيضًا اتخاذ إجراءات أخرى بشأن كيفية منع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 15589 شخصًا وأودى بحياة 530 آخرين في اليابان".
وكان وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، أفاد في وقت سابق بأن "اليابان قد تخفف بعضًا من القيود الحالية المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، بالسماح لأماكن مثل المتنزهات والمتاحف باستئناف نشاطها، شريطة اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام يابانية: إمكانية تمديد حالة الطوارئ العامة في البلاد حتى 31 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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