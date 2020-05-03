الصحة السويدية: 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أشارت مديرية الصحة العامة السويدية، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كحوفيد 19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من 21082 إلى 22317 إصابة، بعد تسجيل 1235 إصابة جديدة.
ولفتت المديرية، في بيان، إلى أن "أعداد المرضى المتوفين بعد إصابتهم بالفيروس، ارتفع إلى 679 شخصًا، بعد تسجيل 10 غصابات جديدة.
كما نوّهت بأن "1543 مريضًا يتلقون الخدمات الطبية في وحدات العناية المركزة، بينهم 1154 رجلًا"، موضحةً أن "العاصمة ستوكهولم والمنطقة المحيطة بها، تسجلان العدد الأكبر من الإصابات بمرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الإصابات إلى 8334 إصابة، والوفيات 1428 حالة".
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