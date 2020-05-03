السلطات الإماراتية: تسجيل 7 حالات وفاة جراء الإصابة بكورونا و564 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الإماراتية تسجيل 7 حلات وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازيًا مع تسجيل 564 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات بأن فريقًا من الأطباء قام بتطوير علاج بالخلايا الجذعية لالتهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتةً إلى أن "العلاج يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها".

ولفتت إلى أنه "تمت تجربة العلاج في ​الدولة​ على 73 حالة من الحالات التي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم".