البابا فرنسيس يؤكد على التعاون الدولي بالتعامل مع أزمة كورونا ومكافحتها

أشار بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، إلى أنه "ينبغي أن يكون هناك تعاون علمي دولي لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا"، متقدّمًا بالشكر "لجميع من يقدمون خدمات جوهرية في شتى أرجاء العالم".
وشجّع البابا فرنسيس، خلال عظته الأسبوعية من المكتبة البابوبة، على "التعاون الدولي في التعامل مع الأزمة ومكافحة الفيروس الذي أصاب قرابة 3.5 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من 240 ألفا آخرين على مستوى العالم"، مفيدًا بأنه "من الضروري أن يتم توحيد الإمكانيات العلمية بطريقة شفافة ومحايدة لإيجاد لقاحات وطرق للعلاج".
كما شدد على أنه "من الضروري أيضًا ضمان إتاحة الوصول إلى التقنيات الضرورية على مستوى العالم، والتي تسمح لكل مصاب بالعدوى في أي مكان من العالم بتلقي العلاج الطبي اللازم".
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