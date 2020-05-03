الصحة السعوية: 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة

أشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 1552 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 27011 إصابة
وفي مؤتمرها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي عدد البوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 184 حالة، بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.
كما شددت على أن إجمالي عدد المتعافين من وباء "كوفيد 19" في البلاد بلغ 4134 شخصًا.
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