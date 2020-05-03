الصحة السعوية: 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة

أشارت ​وزارة الصحة السعودية​ إلى أنه تم تسجيل 1552 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 27011 إصابة

وفي مؤتمرها اليومي بشأن مستجدات ​فيروس كورونا​، لفتت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي عدد البوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 184 حالة، بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

كما شددت على أن إجمالي عدد المتعافين من وباء "​كوفيد 19​" في البلاد بلغ 4134 شخصًا.