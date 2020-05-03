السلطات القطرية تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات القطرية تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 15551 إصابة.
وفي سياق متصل، اتهم معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأميركي قطر، بسوء استغلال العمال وسط تفشي فيروس كورونا، حيث باتت أكثر دولة ينتشر فيها الفيروس نسبة إلى عدد السكان فيها.
وأوضح المعهد، في تقرير، أن "قطر مازالت تحتجز العمالة في ظروف بائسة بحجة مكافحة الفيروس"، منوّهًا بأنه "مع تفاقم وباء "كوفيد 19" في قطر، عاد سجل الدولة البائس في مجال حقوق الإنسان إلى دائرة الضوء، حيث أقفلت الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تأوي العمال الوافدين، وتركت لهم خيارات قليلة لحماية صحتهم وسط تفشي المرض الذي يعد من بين الأسوأ في العالم على أساس نصيب الفرد".
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